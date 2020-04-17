Bursa'daki yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür mektupları

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındıkları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarından tahliye edilenler, teşekkür mektupları bıraktı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt dışından geldikten sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'ndeki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu ve Mehmet Zahit Kotku Öğrenci Yurduna yerleştirilenlerden, 14 günlük karantina süreci sona erenlerin evlerine gönderilmesine başlandı.

Otobüslerle memleketlerine gönderilen vatandaşlardan bazıları, teşekkürlerini, kaleme aldıkları mektuplarla ifade etti.

Bir mektupta, "Yurt ortamından ve şartlarından oldukça memnunum. Böylesi bir kriz ortamında devletimiz en ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünmüş. Yemek, temizlik, öğün arası ikramlar. Zaten sağlık konusunu söylemeye gerek bile yok. Türkiye, tüm dünyaya sağlık konusundaki başarısını kesinlikle kanıtladı. Ne kadar övünsem azdır. Kelimeler yetmiyor bu hizmeti övmeye." ifadeleri kullanıldı.

Bir başka mektupta ise, şu değerlendirmelere yer verildi: