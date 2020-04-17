YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'daki yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür mektupları

Bursa'daki yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür mektupları

BURSA HABERLERİ  | 17.04.2020 16:17 | Son Güncelleme

Bursa'daki yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür mektupları

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındıkları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarından tahliye edilenler, teşekkür mektupları bıraktı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt dışından geldikten sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'ndeki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu ve Mehmet Zahit Kotku Öğrenci Yurduna yerleştirilenlerden, 14 günlük karantina süreci sona erenlerin evlerine gönderilmesine başlandı.

Otobüslerle memleketlerine gönderilen vatandaşlardan bazıları, teşekkürlerini, kaleme aldıkları mektuplarla ifade etti.

Bir mektupta, "Yurt ortamından ve şartlarından oldukça memnunum. Böylesi bir kriz ortamında devletimiz en ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünmüş. Yemek, temizlik, öğün arası ikramlar. Zaten sağlık konusunu söylemeye gerek bile yok. Türkiye, tüm dünyaya sağlık konusundaki başarısını kesinlikle kanıtladı. Ne kadar övünsem azdır. Kelimeler yetmiyor bu hizmeti övmeye." ifadeleri kullanıldı.

Bir başka mektupta ise, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Karantinanın 7. günü ve bu 7 günün nasıl geçtiğini anlayamadım. Karantinaya girmeden önce herkes gibi benim de kafamda birkaç soru vardı. İnternetten paylaşılan kötü videolar yüzünden biraz tedirgindim ama Emir Sultan Yurduna geldiğimiz ilk gün, odama geldiğimde gördüklerim beni çok şaşırtmıştı. Bulunduğum odada ihtiyacım olan her şey fazlasıyla vardı. Bize verdikleri hizmet, beklentinin kat kat üstündeydi. Kovid-19 salgını sürecinde bizlere bu hizmeti verdiği için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve en önemlisi devletimize bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim."

Yurtlara transferleri AFAD tarafından yapılan vatandaşların, sağlık durumlarının takibi Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24 saat esasına dayalı görevlendirilen hekim ve hemşireler tarafından yapılıyor. Sağlık ekipleri, karantinadaki vatandaşların her gün ateşlerini ölçerek, semptom sorgulamasını yapıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Mektup Teşekkür

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Darende’de yen korona virüs önlemleri

Darende’de yen korona virüs önlemleri

Bursa Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:16
Öğle
13:08
İkindi
16:52
Akşam
19:51
Yatsı
21:16

Bursa Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Bursa Başak Eczanesi
Nilufer
Çağdaş Eczanesi
Nilufer
Çağlayan Eczanesi
Osmangazi
İksir Eczanesi
Yildirim
Saygılı Eczanesi
Yildirim
Selam Eczanesi
Osmangazi
Sobacıoğlu Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Büyükorhan'a Yeni Kaymakam

Büyükorhan'a Yeni Kaymakam

'Baldıran Otuyla Şifa Bulalım' Derken, Zehirlenmeyin

'Baldıran Otuyla Şifa Bulalım' Derken, Zehirlenmeyin

Karısını porno yıldızı sanınca

Karısını porno yıldızı sanınca

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.