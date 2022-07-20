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Bursa'dan 59 tekstil firması Paris'teki "Premiere Vision Fuarı"na katıldı

20.07.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'dan 59 tekstil firması Paris'teki "Premiere Vision Fuarı"na katıldı

Fransa'da yaklaşık 1200 markanın sonbahar-kış sezonu ürünlerini tanıttığı "Premiere Vision Fuar"ına Bursalı firmalar da katıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Paris'te düzenlenen ve dünyanın önde gelen firmalarının da katıldığı Premiere Vision Fuarı'nda, 59'u Bursa'dan 212 Türk firması yer aldı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ile 41 kişilik BTSO heyeti de fuarda dünya profesyonelleriyle buluştu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ali Uğur, Bursalı firmaların fuarda yoğun ilgiyle karşılaştığını belirtti.

Firma temsilcilerinin iş görüşmelerinden memnun kaldığını vurgulayan Uğur, "Burada yapılan görüşmelerin siparişe dönüşmesi ve ihracata katkı sağlaması en önemli hedefimiz. BTSO üyelerini en prestijli fuar organizasyonlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun da Bursa'nın tekstil sektöründeki gücünü Paris'te tüm dünyaya bir kez daha gösterdiklerini belirterek, "Küresel rekabette en güçlü şekilde biz de varız. Premiere Vision, bu yıl ilk kez temmuz ayında düzenlenmesine rağmen firmalarımızın hepsi çok memnun ayrıldı. " değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
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