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Bursa'dan 8 girişimci proje başına 450 bin lira hibeyle şirketleşmeye hak kazandı

31.08.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'dan 8 girişimci proje başına 450 bin lira hibeyle şirketleşmeye hak kazandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) bir markası olan ULUKOZA Programı vasıtasıyla 8 girişimci, proje başına 450 bin lira hibeyle şirketleşmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, Bireysel Genç Girişim "BİGG" programı 2022 yılı birinci çağrısına Türkiye genelinde 63 uygulayıcı kuruluş aracılığıyla 2 bin 182 girişimci iş fikri başvurusu yaptı.

Bu başvurulardan onay verilen 320 girişimcinin iş planları TÜBİTAK tarafından düzenlenen ikinci aşama panelleri kapsamında değerlendirildi. Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucu Türkiye genelinde 133 girişimcinin 2022 yılı birinci çağrısı kapsamında ikinci aşama desteği alması uygun bulundu.

BİGG4tech Konsorsiyumu kapsamında girişimcilere yenilikçi iş modelleri üretimi aşamasında önemli destekler sağlayan BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin hayata geçirdiği ULUKOZA Programından gönderilen 11 girişimciden 8 tanesi 450 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, akademik çalışmaların yanı sıra Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde devam eden girişimci faaliyetlerinin üniversiteye bilimsel anlamda katkı sağladığına işaret etti.

Kılavuz, ULUKOZA programı kapsamında destek almaya hak kazanan girişimcileri tebrik ederek, üniversite olarak girişimcilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

BUÜ TTO Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Eren de kurum olarak girişimcilere ve firmalara yol göstermeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Bugüne kadar onlarca firmayı TÜBİTAK destekleriyle buluşturduklarını aktaran Eren, TTO'nun bu anlamda büyük bir başarı oranı yakaladığını, parlak fikri olan ve bu konuda destek almak isteyenlerle iletişime geçmeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

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