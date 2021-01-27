YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursalı bir firma, saniyeler içinde binlerce HES kodunun sorgulanabildiği yazılım geliştirdi

Bursalı bir firma, saniyeler içinde binlerce HES kodunun sorgulanabildiği yazılım geliştirdi

27.01.2021 12:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 salgını öncesinde işletmeler için tasarlanan programa, pozitif vakaların ya da temaslı kişilerin izolasyon alanı dışında dolaşımının önceden belirlenmesi için HES kodu sorgulaması da entegre edildi - Firmanın ortaklarından Erol Dağlıoğlu: - "Yazılımı kullanan işletmeler çalışanlarına ve ziyaretçilerine karekod gönderiyor. Çalışanlar veya ziyaretçiler bu kodu okutup içeri girebiliyor" - "İşletme istediği kadar büyük olsun, saniyeler içinde binlerce HES kodu sorgulaması yapabiliyor. Böylece vardiya başlamadan herhangi bir rahatsızlığı veya teması olan kişi direkt karantinaya sevk ediliyor ve işletmeye alınmıyor"

CEM ŞAN - Bursa'da faaliyet gösteren bir firma, işletmelere yönelik saniyeler içinde binlerce Hayat Eve Sığar (HES) kodunun sorgulanabildiği yazılım geliştirdi.

Firmanın ortaklarından Erol Dağlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce Profesyonel Ziyaretçi ve Toplantı Sistemleri adlı bir yazılım ürettiklerini söyledi.

Bu programla Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uygun olarak bireylerden kimlik almadan temassız geçiş yapılmasını amaçladıklarını belirten Dağlıoğlu, salgından sonra uygulamaya eklemeler yaptıklarını aktardı.

Sağlık Bakanlığınca salgın dolayısıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasıyla kişinin pozitif veya temaslı olup olmadığının belirlenebildiğini hatırlatan Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Temassız geçişi sağlama amaçlı yazılıma koronavirüsten sonra HES kodunu ekledik. Böylece insanların kimliklerini verip sırada beklemesini engellemeyi ve karekod ile temas olmadan geçişleri sağlamayı hedefliyoruz. Salgın nedeniyle sosyal mesafe daha önemli hale geldi. Yazılımı kullanan işletmeler çalışanlarına ve ziyaretçilerine karekod gönderiyor. Çalışanlar veya ziyaretçiler bu kodu okutup içeri girebiliyor. Bu esnada kişinin HES kodu da sorgulanıyor. Program, toplantılar için de kullanılabiliyor. Herhangi bir kurumda, danışmanın önünde onlarca insanın tek tek kimliklerinin alınıp ziyaretçi kartı verilmesi yerine toplantıya kim gelecekse o kişiye bir karekod gönderiliyor. İlgili kişi karekodu okutup içeri geçebiliyor. Kişisel veriler gizli kalıyor ve toplantı yapılacak yerde kuyruk oluşmuyor."

- "Servise dahi alınmadan işletmeye gelmesi engellenebilir"

Dağlıoğlu, bir kişinin çalıştığı iş yerine gittiğinde sadece ateşinin ölçülmesinin Kovid-19'un tespitinde yeterli olmadığını dile getirdi.

Çalışanların çoğunun servis veya toplu taşıma araçlarıyla iş yerine ulaştığını anlatan Dağlıoğlu, "İş yerinde bu yazılım kullanıldığında çalışanın temaslı veya pozitif olup olmadığı daha evindeyken sisteme düşüyor. Bu sayede çalışan kişinin, pozitif ya da temaslı olması durumunda servise dahi alınmadan işletmeye gelmesi engellenebilir. Bu da bulaş riskinin azalmasına ve salgının yayılmasına engel olabilir." dedi.

Dağlıoğlu, yazılımın resmi ve özel kuruluşlara, plazalara, küçük ya da büyük işletmelere yönelik olduğunu, toplantıya katılacak kişiler için de bundan yararlanılabildiğini vurguladı.

Yazılımın uygulanmasına değinen Dağlıoğlu, "İşletme istediği kadar büyük olsun, saniyeler içinde binlerce HES kodu sorgulaması yapabiliyor. Böylece vardiya başlamadan herhangi bir rahatsızlığı veya teması olan kişi direkt karantinaya sevk ediliyor ve işletmeye alınmıyor." bilgisini paylaştı.

Geliştirdikleri yazılımın okullarda da kullanılabileceği bilgisini veren Dağlıoğlu, yüz yüze eğitim başladığında hem velilerin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi hem de yöneticilerin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi bakımından faydalı olacağına dikkati çekti.

Programın çoklu dile çevrildiğini ancak henüz yurt dışına satışının olmadığını bildiren Dağlıoğlu, Türkiye'de farklı illerden 100'den fazla firma, ticaret ve sanayi odası ile özel okulun uygulamadan yararlandığını belirtti.

Salgın öncesinde piyasaya sundukları programa talebin Kovid-19 sürecinde arttığını kaydeden Dağlıoğlu, sistemi ihraç etmek için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

Bursa Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:21
İkindi
15:59
Akşam
18:23
Yatsı
19:44

Bursa Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Beşevler Bulut Eczanesi
Nilufer
Beşevler Bulut Eczanesi
Nilufer
Beşevler Bulut Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Bursa’ya kar geri geliyor

Bursa’ya kar geri geliyor

TÜGİAD Bursa Başkanı Ersoy Tabaklar :

TÜGİAD Bursa Başkanı Ersoy Tabaklar :

Bursa'da 300 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'da 300 litre sahte içki ele geçirildi

"Restoran ve kafeler HES kodu ile açılmalı"

"Restoran ve kafeler HES kodu ile açılmalı"

Enerji dağıtımında yerli ve geri dönüşümlü projeler

Enerji dağıtımında yerli ve geri dönüşümlü projeler

’Hayat’ta soluduğunuz hava tertemiz

’Hayat’ta soluduğunuz hava tertemiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.