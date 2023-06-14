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  4. Bursalı çiftçi pazara erik satmaya giderken geçirdiği kazada öldü

Bursalı çiftçi pazara erik satmaya giderken geçirdiği kazada öldü

14.06.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Orhangazi'ye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Kadir Ergül (65), tarlasından topladığı erikleri İznik ilçesinde kurulan pazarda satmak için aracına yükleyerek yola çıktı.

Ergül'ün kullandığı 16 CAM 92 hafif ticari araç, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Mahallesi Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak zeytinliğe devrildi. Ağaçlara da çarpan araç, ters döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, evli ve 4 çocuk babası Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen sürücünün yakınları, gözyaşı döktü.

Ergül'ün cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Orhangazi

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