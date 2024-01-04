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Bursalı Enver usta 60 yıldır tef ve davul yapıyor

04.01.2024 11:15 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 60 yıl önce çırak olarak başladığı mesleği senelerdir aynı dükkanda sürdüren Enver Fiskiye'nin yakınlarıyla çalışarak ürettiği tef ve davullar kına, düğün gibi eğlencelerin yanı sıra okul etkinliklerinde kullanılıyor.

İlkokul yıllarında 9 yaşındayken tef, davul gibi müzik aletleri üreten ustasının yanında çıraklığa başlayan Enver Fiskiye, askerden geldikten sonra kendi dükkanını açtı.

O gün bugündür aynı iş yerinde mesleğine devam eden 69 yaşındaki Enver usta, oğluna devretmesine rağmen çalışmayı sürdürdüğü atölyede sipariş üzerine kayın ve ceviz ağacı parçalarından kasnak üretiyor.

Tokat'tan temin ettikleri derinin, Fiskiye'nin ablası ve komşusu tarafından kasnaklara geçirilmesiyle üretimi tamamlanan tef ve davullar, müşterilere ulaştırılıyor. Atölyede, okullarda kurulan bando takımları için trampet de üretiliyor.

Enver Fiskiye, AA muhabirine, ilçede kasnak yapan birkaç ustadan biri olduğunu söyledi.

Fiskiye, yaklaşık 30 yıldır emekli olmasına rağmen mesleğe devam ettiğini belirterek, "Oğlum askerden geldikten sonra dükkanı ona devrettim, 'Al senin olsun' dedim. Ben de yanında devam ediyorum. Biz babamızdan öyle gördük." dedi.

Derileri kağıt gibi ince tabakalar halinde alıp yuvarlak şekillerde kestiklerini ifade eden Fiskiye, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar kumaşını çekiyor, derisini çakıyor. Ağaçlar tomruk halinde gelir, keseriz. Kasnağına göre ölçüsünü belirleriz, daha sonra kıvırırız. Kayın ve ceviz ağaçlarını tercih ediyoruz. Genellikle kayın çalışırız. Ağaçları ormandan alıyoruz. Ormanlardan ağaçları kayıtlı şekilde alıp kendimiz getiriyoruz. Burada kesiyoruz, ölçümüze göre kasnak haline getiriyoruz. Daha sonra kasnakları ortadan kesiyoruz, birbirine yapıştırıp zımparasını yapıyoruz. Daha sonra kadınlar örtüsünü geçirir ve kullanmaya hazır hale gelir."

"TRAMPET GİBİ KULLANILABİLİYOR"

Enver Fiskiye, ürettikleri müzik aletlerini Gaziantep, İstanbul, Ankara gibi birçok kente gönderdiklerini söyledi.

Eskiden Balkan ülkelerine de müzik aleti gönderdiklerini anlatan Fiskiye, "Okullara, çocuklara veriyoruz. Trampet gibi kullanılabiliyor. Tef de düğünlerde falan kullanılıyor. İstanbul'dan arıyorlar, 'Bize 2 bin tef, 2 bin davul yap' diyorlar. Biz de yapıp götürüyoruz. Oradan artık yurt dışına mı gider nereye gider bilemiyoruz." diye konuştu.

Fiskiye, mesleğinde ülke genelinde bu işi yapan ustaların, çırak bulma sorunu yaşadığını belirtti.

Atölyesinin bulunduğu caddede eskiden 100'den fazla kasnak ustasının faaliyet gösterdiğini, şimdi bu sayının 5-6 kişiye düştüğünü ifade eden Fiskiye, yıllardır üretmesine rağmen tef, davul çalmaya merakının olmadığını sözlerine ekledi.

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Bursa Mustafakemalpaşa davul tef usta

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