YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursalı ihracatçılar, sağlık çalışanları için özel koruyucu maske üretecek

Bursalı ihracatçılar, sağlık çalışanları için özel koruyucu maske üretecek

BURSA HABERLERİ  | 24.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Bursalı ihracatçılar, sağlık çalışanları için özel koruyucu maske üretecek

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanları için plexiglass-koruyucu kalkan maske üretilecek.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık kuruluşlarındaki yoğun bakım ünitelerinde görevli çalışanların salgından etkilenmemesi için ihtiyaç duyduğu, kritik öneme sahip koruyucu kalkan maskelerin üretimi gerçekleştirilecek.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2 bin 500 maske üretimi için gerekli malzemelerin Birlik tarafından karşılanacağını bildirdi.

Pandemi süresince koronavirüsle mücadelede ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda maskeler, Türkiye'nin otomotivde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma yolundaki vizyonumuzun güçlü bir parçası olarak kurduğumuz OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, ayrıca İTÜ Arı Teknokent'te yer alan 3D yazıcılarda üretilecek. Maskeler, en kısa zamanda Sağlık Bakanlığına teslim edilecek. Bu vesileyle büyük özveriyle hepimizin sağlığı için çalışan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve hükümet yetkililerimiz nezdinde tüm sağlık personelimize teşekkür ederiz, kendilerine minnettarız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
Anahtar Kelimeler:
Bursa maske Sağlık uludağ otomotiv

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Başkan Yalçın’dan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’ye proje sunumu

Başkan Yalçın’dan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’ye proje sunumu

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Bursa Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
13:15
İkindi
16:43
Akşam
19:27
Yatsı
20:46

Bursa Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Berna Eczanesi
Osmangazi
Çare Eczanesi
Osmangazi
Çimer Eczanesi
Osmangazi
Merkez Nilüfer Eczanesi
Nilufer
Özlüce Eczanesi
Nilufer
Siteler Eczanesi
Yildirim
Umurbey Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yankı Yemek’te korona mücadelesi üst düzeyde

Yankı Yemek’te korona mücadelesi üst düzeyde

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü

Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.