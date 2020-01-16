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  4. Bursalı sobacılardan ısıtan yardım

Bursalı sobacılardan ısıtan yardım

BURSA HABERLERİ  | 16.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

Bursa’da Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası tarafından dar gelirli ailelere 350 soba dağıtıldı.Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası tarafından 17’si düzenlenen geleneksel soba dağıtım töreni yapıldı.

Bursa’da Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası tarafından dar gelirli ailelere 350 soba dağıtıldı.
Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası tarafından 17’si düzenlenen geleneksel soba dağıtım töreni yapıldı. Sobacılar, törenin ardından 350 sobayı Osmangazi, Yıldırım, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancı belediyeleri, Somuncu Baba Vakfı ve Yeşeren Umutlar Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine teslim etti. Sobalar teslim alınan belediyeler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Oda Başkanı Bedri Gülşen, herkesin gücüne göre bu kampanyaya destek verdiklerini söyledi. Gülşen, "Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşması bizim için çok önemli. Dua etmeleri bizim için yeterli. Bize katkı sağlayan firmalara ve bugün aramızda olan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Nilufer
Emirhan Eczanesi
Yildirim
Gülbahçe Eczanesi
Osmangazi
Ömeroğlu Eczanesi
Yildirim
Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Setbaşı Eczanesi
Osmangazi
Çağlar Eczanesi
Gemlik
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