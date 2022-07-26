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Bursalı tasarım firması Ar-Ge destek programını kazandı

26.07.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursalı tasarım firması Ar-Ge destek programını kazandı

Bursalı tasarım firması Ar-Ge destek programını kazandı

Avrupalı dev otomotiv firmaları için kalıp tasarımları üretip ihraç eden Bursa'da kurulu Mubitek firması, TÜBİTAK projesi ile 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı'nı kazandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında, uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artırılması amacıyla 3 Ocak 2022'de açılan 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2022 yılı 1. Çağrısı'nın sonuçları açıklandı.

Mubitek firması, "Arttırılmış Tasarım ile Proje Bazlı İmalat Yönetimi" konulu başvuruyla desteklenmeye hak kazanan 280 firma arasında 19. sırada yer aldı.

Firmanın genel müdür yardımcısı Gül Çiçek Zengin Bintaş, bugüne kadar 11 Ar-Ge projesini başarıyla sonuçlandırarak, tasarımda inovasyon oluşturduklarını bildirdi.

Bintaş, destek almaya hak kazandıkları projeyle, imalat sürecinde siparişi verilen parçanın tasarımdan üretime bütünleşik yönetimini sağlamayı amaçladıklarını açıkladı.

TÜBİTAK projesinin hayata geçirilmesiyle müşterilerine kayda değer ölçüde rekabet üstünlüğü kazandıracaklarını dile getiren Bintaş, "Bu sayede tasarıma yüzde 35 önde başlanabilecek. Tasarımlarda hata oranını minimuma indireceğiz. Revize takibi ve güncel data erişimi ile üretim süreçlerinde dijitalleşme sunulacak. Zaman ve maliyetten ciddi oranda tasarruf edilecek." ifadelerini kullandı.

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