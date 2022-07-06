YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursalı yüksek mühendisin açtığı babalık davasında karar verildi

Bursalı yüksek mühendisin açtığı babalık davasında karar verildi

06.07.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Davacı Hakan Yılmaz: - "56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi, artık ben Ahmet Necati Yılmaz'ın oğluyum"

Bursa'da 56 yaşındaki yüksek mühendis Hakan Yılmaz'ın, annesinin kendisine babasının başka birisi olduğunu söylemesinin ardından açtığı davada mahkeme, Yılmaz'ın merhum iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın nüfusuna kaydedilmesine karar verdi.

5. Aile Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Hakan Yılmaz ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, avukatların talep ve başvuruları ile son savunmaları alındı.

Mahkemenin hakimi, taleplerin değerlendirilmesinin ardından Ahmet Necati Yılmaz'ın, Hakan Yılmaz'ın babası olduğunun tesciline ve yüksek mühendisin babasının nüfusuna kaydedilmesine karar verildiğini açıkladı.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hakan Yılmaz, 2009'da başlayan sürecin sonuna geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi, artık ben Ahmet Necati Yılmaz'ın oğluyum. Bu, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu ve mahkeme kararıyla tescillendi. Bundan sonra diğer mirasçılar gibi ben de kendimin ve çocuklarımın haklarını sonuna kadar almak istiyorum, mücadelem bu yönde olacak." dedi.

Yılmaz'ın avukatı Hasan Aydoğdu ise dava devam ederken adli tıp raporu çıktıktan sonra Ahmet Necati Yılmaz'ın mirasına ilişkin taşınmazlarla ilgili tedbir kararı alındığını ifade etti.

Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Yine müteveffanın belli başlı şirketlerde, gerek kendi şirketleri gerekse dışardaki hisseleri olmak üzere malları var. Bunların bir kısmına tedbir konuldu ancak şu anda şirketlerle alakalı Ticaret Sicil Müdürlüğünden beklediğimiz belgeler var. Onlar istendikten sonra artık mahkeme kararıyla da bir engel kaldığını düşünmüyoruz, tereke temsilci atanması gerekiyor. Burada çünkü iki firma var, bunlar Ahmet Necati Yılmaz'ın kurduğu aile şirketleri. Bunlar zaten kayıtlı, mahkeme bunları resmi yoldan istemek zorunda. Bunlar da dosyaya celbedildikten sonra artık bir engel kalacağını düşünmüyoruz. Bu aşamadan sonra iki firmaya da tereke temsilcisi atanmasını ve Hakan Yılmaz'ın haklarının mahkeme tarafından, temsilci tarafından korunmasını bekliyoruz."

- Dava süreci

Hakan Yılmaz, riskli bir ameliyata giren annesinin iddiası üzerine soy ismi benzerliği de bulunan ve 2007'de yaşamını yitiren Ahmet Necati Yılmaz'a yönelik 2009'da babalık davası açmıştı.

İlk davadan tehdit edildiğini ileri sürerek bir miktar para karşılığında vazgeçen Yılmaz, 2020'de yeniden dava açmış, mahkeme hakimi, iddialar üzerine mezarın açılmasına karar vermişti.

İş insanının mezarı 17 Aralık 2021'de açılmış, diş ve kemik örnekleri alınmıştı. Örneklerin incelenmesinin ardından Hakan Yılmaz ile tekstilci iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın DNA'ları eşleşmişti. Eşleşmenin ardından tereke mahkemesinde miras tespiti davası da açılmış ve Ahmet Necati Yılmaz üzerinde bulunan bazı taşınmazlara ve şirket hisselerine tedbir kararı konulmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da bir mobilya imalathanesine silahla ateş açıldıBursa'da bir mobilya imalathanesine silahla ateş açıldı
Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar ettiMersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Aksaray'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandıAksaray'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:34
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:43
Yatsı
22:29

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Çarşamba

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Kahraman Eczanesi
Gemlik
Ozan Eczanesi
Gemlik
Sanem Eczanesi
Gursu
Ulaş Eczanesi
Harmancik
İrem Eczanesi
Inegol
Sağlık Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda...

Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda...

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar!

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.