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Bursa'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

18.01.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Bursa'nın Büyükorhan, Keles, Yenişehir ve Harmancık ilçelerinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, ilçede yoğun kar yağışının öngörüldüğü belirtilerek, "Buzlanma, don olayı gibi riskler nedeniyle 19 Ocak çarşamba günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli vatandaşlar idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Keles Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı, don ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yenişehir ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ise yarın tüm kademelerde eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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