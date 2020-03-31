Bursa'nın "Leylek Köyü" kuş cenneti olacak

SERGEN SEZGİN - Bursa'da, Uluabat Gölü'nün kıyısında bir yarımada üzerinde bulunan ve "Leylek Köyü" olarak anılan Karacabey ilçesine bağlı kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin doğal kuş cenneti haline getirilmesi hedefleniyor.

Her yıl göç mevsiminde Afrika kıtasından gelen leyleklerin konakladığı, Türkiye'de Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek bölge olan Eskikaraağaç, bu yıl da onlarca sakinini ağırlıyor.

Mahallenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı, 9 yıldır göç dönemlerinde gelip ilkbahar ve yaz mevsimlerini burada geçiren "Yaren" adlı leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğunu konu alan haber, belgesel ve diğer yapımlar sayesinde arttı.

Sadece leyleklerin değil ak pelikan ve birçok kuş türünün geçiş ile konaklama notası haline gelen Eskikaraağaç'ta Leylek Master Planı'nın da hayata geçirilmesiyle çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, yemleme ve yuva bakımlarının yanı sıra yeni yapay yuvalar inşa ediliyor. Elektrik direklerinden ve izolatörlerden kaynaklanan leylek ölümlerinin önlenmesi için de kuşların yaşam alanları balya teli, misina, plastik gibi unsurlardan arındırılıyor.