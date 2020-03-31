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Bursa'nın "Leylek Köyü" kuş cenneti olacak

BURSA HABERLERİ  | 31.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Her yıl göç mevsiminde Afrika kıtasından göç eden leyleklerin yaşadığı, Türkiye'nin Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek bölgesi Eskikaraağaç Mahallesi için hazırlanan Leylek Master Planı doğrultusunda çalışmalar sürüyor - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan: - "Buraya sadece leyleklerin değil çok nadir kuşların da geldiğini gözlemledik. Eskikaraağaç Mahallesi'nin sadece 'Leylek Köyü' olarak değil artık bundan sonra yapılacak çalışmalarla beraber doğal bir kuş cenneti haline geleceğine inanıyoruz"

SERGEN SEZGİN - Bursa'da, Uluabat Gölü'nün kıyısında bir yarımada üzerinde bulunan ve "Leylek Köyü" olarak anılan Karacabey ilçesine bağlı kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin doğal kuş cenneti haline getirilmesi hedefleniyor.

Her yıl göç mevsiminde Afrika kıtasından gelen leyleklerin konakladığı, Türkiye'de Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek bölge olan Eskikaraağaç, bu yıl da onlarca sakinini ağırlıyor.

Mahallenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı, 9 yıldır göç dönemlerinde gelip ilkbahar ve yaz mevsimlerini burada geçiren "Yaren" adlı leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğunu konu alan haber, belgesel ve diğer yapımlar sayesinde arttı.

Sadece leyleklerin değil ak pelikan ve birçok kuş türünün geçiş ile konaklama notası haline gelen Eskikaraağaç'ta Leylek Master Planı'nın da hayata geçirilmesiyle çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, yemleme ve yuva bakımlarının yanı sıra yeni yapay yuvalar inşa ediliyor. Elektrik direklerinden ve izolatörlerden kaynaklanan leylek ölümlerinin önlenmesi için de kuşların yaşam alanları balya teli, misina, plastik gibi unsurlardan arındırılıyor.

Ayrıca Milli Parklar Genel Müdürlüğünce binlerce ördek, Uluabat Gölü'ne bırakılarak kuş popülasyonun artışına destek sağlandı.

Tüm bu çalışmalarla "Leylek Köyü"nün doğal bir kuş cenneti haline getirilmesi planlanıyor.

- "Doğallığın muhafaza edilip canlıların korunmasını istiyoruz"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AA muhabirine, leylekler başta olmak üzere gölde yaşayan tüm canlılar için Leylek Master Planı'nı hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu çerçevede leyleklerin göç ve konaklamaları esnasında bunu kolaylaştırmak için birçok çalışma yürüttüklerini belirten Özkan, Avrupa Birliği fonlarından da destekler aldıklarını dile getirdi.

Uluabat Gölü'ne binlerce ördek salınarak farklı bir hava oluşturulduğunu vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

"Buraya sadece leyleklerin değil çok nadir kuşların da geldiğini gözlemledik. Eskikaraağaç Mahallesi'nin sadece 'Leylek Köyü' olarak değil artık bundan sonra yapılacak çalışmalarla beraber doğal bir kuş cenneti haline geleceğine inanıyoruz. Burası, Adem Amca ile Yaren'in hikayesinden sonra ilgi odağı haline geldi. Doğallığın muhafaza edilip canlıların korunmasını istiyoruz."

Özkan, yeni tip koronavirüs riski sona erdiğinde herkesi bu doğal güzellikleri görmek için Eskikaraağaç'a davet etti.

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Karacabey Kuş Cenneti Leylek köyü

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