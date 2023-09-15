YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’nın lezzet şöleni kortejle başladı

Bursa’nın lezzet şöleni kortejle başladı

15.09.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cihan devleti Osmanlı’nın ilk başkenti olarak saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa’nın eşsiz lezzetlerini vitrine çıkaran 2. Bursa Gastronomi Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Bursa’nın lezzet şöleni kortejle başladı

Bursa’nın tescilli lezzetlerinin 3 gün boyunca tanıtılacağı, birbirinden heyecanlı yarışmalar ve etkinliklerin yapılacağı festival, aş duası eşliğinde vatandaşlara yapılan çorba ikramıyla start aldı. Sultan 2. Bayezid Han tarafından 1502 tarihinde çıkarılan, ürünlerin yanı sıra ekmek, çörek, et, meyve ve sebze gibi yiyeceklerin satış kurallarını belirleyen Kanunname-i İhtisab-ı Bursa ile dünyanın ilk standardının hazırlandığı kent olan Bursa’nın lezzetleri, Gastronomi Festivali ile yeniden vitrine çıkıyor. İlki geçtiğimiz yıl yapılan ve 3 günde 400 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan 2. Bursa Gastronomi Festivali, kentin gastronomi alanındaki potansiyelini, bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye’nin her bir yanından gelen akademisyenler, şefler, kanaat önderlerini ağırlayacak festival, birçok yarışmaya ev sahipliği yapacak ve bu işe gönül vermiş öğrencilere eğitim fırsatları sunacak.
Bursalıların damaklarında yeni tatlar bırakmaya hazırlanan festival, Cumhuriyet Caddesi’ndeki kortejle başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Aşçılar Dernek Başkanı Necmettin Baştürk, turizm profesyonelleri, aşçılar ve vatandaşlar, mehter marşları ve kalıç kalkan gösterisi eşliğinde Ertuğrulbey Meydanı’na kadar yürüdü. Ertuğrulbey Meydanı’nda yapılan aş duasının ardından Başkan Aktaş, “Hakk şerleri hayreyler. Arif olan seyreyler. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Ya Hakk ya bismillah” diyerek, vatandaşlara çorba ikram etti.

Bursa’nın lezzet şöleni kortejle başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oto fareleri Bozüyük polisinden kaçamadıOto fareleri Bozüyük polisinden kaçamadı
Bolu'da lokantada 83 şişe sahte içki ele geçirildiBolu'da lokantada 83 şişe sahte içki ele geçirildi
Yeğeni tarafından vahşice öldürülen halanın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildiYeğeni tarafından vahşice öldürülen halanın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 15 Eylül Cuma

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
13:04
İkindi
16:35
Akşam
19:22
Yatsı
20:41

Bursa Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Cuma

Demirkol eczanesi
Yildirim
Sahra eczanesi
Yildirim
Yeni eczanesi
Gursu
Sevinç saral eczanesi
Gemlik
Gökay eczanesi
Osmangazi
Yalçin eczanesi
Iznik
Çinar eczanesi
Keles
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.