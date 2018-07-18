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Bursaspor 1 - 0 Altay (Hazırlık maçı)

BURSASPOR HABERLERİ  | 18.07.2018 22:50 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Bursaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Altay’ı Stancu’nun tek golüyle mağlup etti.

Bursaspor 1 - 0 Altay (Hazırlık maçı)

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmalarını Afyon’da sürdüren yeşil-beyazlı ekip, kampın ikinci hazırlık maçında Altay ile karşı karşıya geldi.

Afyon Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 49. dakikasında Stancu’nun attığı golle öne geçen Samet Aybaba’nın öğrencileri, müsabakayı da bu sonuçla tamamladı.

Stat: Afyon
Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barçın, Ali Can Alp, Gökçen Öztürk
Bursaspor: Harun (Okan dk. 45), Muhammed Emin, Barış, Titi, Onur, Badji, Aytaç (Jani dk. 71), Furkan (Ozan dk. 45), Stancu (Berat dk. 80),Yusuf (Çağatay dk. 64), Kubilay (Alper dk. 45)
Altay: Egemen, Yasin (Abdullah dk. 85), Serkan, İbrahim, Ivan (Gencer dk. 46), Metin (Cenk dk. 71), Ferhat, Adnan, İhsan (Hüsamettin dk. 46), Kappel (Murat dk. 57), Marco (Murat Uluç dk. 46)
Gol: Stancu (dk. 49) (Bursaspor)

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