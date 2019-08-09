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Bursaspor 1 - 0 Difaa El Jadida

BURSASPOR HABERLERİ  | 09.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında Fas'ın Difaa El Jadida takımını 1-0 mağlup etti.

Bursaspor 1 - 0 Difaa El Jadida

Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Bursaspor, Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı, Ahmet Furkan Özkan, Enes Kayar, Kerem Kök, Shehu, Berk Akgönül, Mustafa Uysal, Ozan İsmail Koç ve Ali Akman ilk 11'i ile başladı.

Difaa El Jadida ise Barrahou, Enniya, Bencchaoui, Lamrany, Aguerdoum, Amaanan, Karnass, Tulunge, El Hachimi, Massaki ve Camara ilk 11'i ile sahaya çıktı.

İkinci yarıda oyuna giren Onur Atasayar'ın 79. dakikada attığı golle Bursaspor, Difaa El Jadida karşısında 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.


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Anahtar Kelimeler:
Difaa El Jadida Bursaspor

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