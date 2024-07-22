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Bursaspor, 2 bin taraftarıyla sezonu açtı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.07.2024 21:56
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Bursaspor takımı, 2024-2025 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne yaklaşık 2 bin kadar yeşil-beyazlı taraftar geldi.

Bursaspor, 2 bin taraftarıyla sezonu açtı

Bursaspor, yeni sezonun hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, çalışmayı pas oyunlarıyla tamamladı.

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Antrenmana 2 bine yakın yeşil-beyazlı taraftar katılırken Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetimi de takip etti.

Yeşil-beyazlı takım, yeni sezon çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.

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