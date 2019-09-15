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Bursaspor 3 - 1 Osmanlıspor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 15.09.2019 20:22 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, sahasında Osmanlıspor'u 3-1 yendi.

Bursaspor 3 - 1 Osmanlıspor

Bursaspor 3 - 1 Osmanlıspor

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Latovlevici, Aykut Akgün, Burak Kapacak, Burak Altıparmak (Dk. 80 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Igor (Dk. 70 Özer Hurmacı), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 87 Seleznov)
Osmanlıspor: Mele, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic (Dk. 46 Barış Zeren), Hasan Kılıç, Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Dk. 79 Erdem Çetinkaya), Mertan Caner Öztürk (Dk. 67 Tamer Aşık)

Goller: Dk. 28 Shehu, Dk. 45+1 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+3 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 83 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 77 Latovlevici (Bursaspor), Dk. 66 Ayuk, Dk. 90 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)

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