SPOR

Bursaspor Aytaç Kara ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı

BURSASPOR HABERLERİ  | 05.07.2018 22:41 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Trabzonspor'la yollarını ayıran Aytaç Kara ile anlaşma sağladı! Bursaspor, Aytaç Kara ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bursaspor Aytaç Kara ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un, orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı yöneticiler, önceki gün Trabzonspor ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın transferi için menajeri ile Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bir araya geldi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Aytaç Kara'nın transferi için 2 artı 1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Oyuncunun birkaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalayarak yeni takımının Afyonkarahisar kampına katılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
aytaç kara Bursaspor

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