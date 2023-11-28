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Bursaspor Başkanı, Bursaspor'un kapanmasının gündemde olduğunu açıkladı!

28.11.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Bursaspor Başkanı Recep Günay, Bursaspor’da Bugün’e yaptığı açıklamada, “Kulübün geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. UEFA’ya, CAS’a, TFF’ye şikayetlerde bulunduk. Kamuoyu yapalım da Bursaspor camiası güçlü olarak TFF karşısında dik dursun. Onların vereceği karar kulübün yaşamasına veya kapanmasına neden olacak. Önümüzdeki hafta karar belli olur. Bursaspor camiası büyük olursa bu karar kulübümüzün lehine çıkar” dedi.

Bursaspor Başkanı Recep Günay, bursaspordabugun.com’da yayınlanan Pres Programı’nda dikkat çeken açıklamalar yaptı. TFF 2. Lig’de mücadele eden 2010’un Süper Lig şampiyonu Bursaspor’un kritik bir zamanda geçtiğini dile getiren Başkan Günay, “Bursa’nın büyükleri TFF’de karargah kurdu. Orada Bursaspor üzerine konuşmalar yapıyoruz. Transfer tahtası açılmaya çalışılıyor. Eğer tahta açılmazsa buradaki futbolculara muhtaç oluruz." dedi.

"BURUNLARINDAN KIL ALDIRTMIYORLAR"

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Günay, "Onlar da bunu biliyor ve burunlarından kıl aldırtmıyor. Tahta kolay açılmayacak. Yasal ve ekonomik yönlerden başvurular yaptık. Bu bir günde çözülecek bir şey değil. O kadar çok birikmiş ki iki günde nasıl halledeceksin? Açık ve net söyleyeyim, önümüzdeki evraklara göre neden kulübün kapanmak istediği ortada. Bursaspor’un yaşama şansı sıfır. Yasal olarak bir ceza alınmış. Para olarak da çözemezsiniz. Bu cezayı hukuksal yönden kaldırmaya çalışıyoruz. 2 dönem değil 3 dönem cezamız var. Hatta daha fazlası da var. Puan silme cezası ile ilgili de teklif yaptık ve anlaştık. Eğer bu durumu kapatırsak puan silmeyi kapatıyoruz. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Kulübün geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. UEFA’ya, CAS’a, TFF’ye şikayetlerde bulunduk. Kamuoyu yapalım da Bursaspor camiası güçlü olarak TFF karşısında dik dursun. Onların vereceği karar kulübün yaşamasına veya kapanmasına neden olacak. Önümüzdeki hafta karar belli olur. Bursaspor camiası büyük olursa bu karar kulübümüzün lehine çıkar.”

“BURSASPOR’UN 1,5 MİLYAR TL BORCU VAR!"

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Başkan Recep Günay ayrıca şunları söyledi: “Biz elimizden gelenin fazlasını yaptık. Altyapımız bile deplasmana uçakla gidiyor. A takımımız da en iyi uçaklar, en iyi otellerde kalıyorlar. Yönetim olarak biz ne yapılması gerekiyorsa, gücümüzün üstünde olmasına rağmen yaptık. Kulübe bugüne kadar 1 TL borç yazmadık. Elektriği, suyu kesilmedi. Biz ne yapmamız lazımdı da bu takım böyle olmaması lazımdı? Biz herkesten fazla üzgün ve sinirliyiz. Bize doğrusunu gösterin yapalım. Ya da başkasını gösterin o yapsın. Ya da siz gelin siz yapın. Bursaspor’un 1,5 milyar TL borcu var. Hacizler var. Biz bugün bıraktık diyelim. Ay sonunda vergi ödemesi var. TFF’den ihtarname geldi. TFF’den puan silme ve ligden çekme durumları var. Biz bunlarla uğraşırken, çekip gidersek olmaz. Gitmek kolay. Sonra da soracaksınız ‘Nereye gittiniz şimdi?’ diye. İnsanlarla bu kadar oynamayın. Bu işler bu kadar kolay değil.”

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