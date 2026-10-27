Beşiktaş’tan Yayıncı Kuruluş ve TFF’ye Sert 'Çifte Standart' Tepkisi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sona erdi ama yankıları sürüyor! Maç içerisinde ve maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahanın karışması derbiye damgasını vurmuştu.

Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yaşanan saha içi olaylara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Resmi yayıncı kuruluşun derbide yaşanan gergin anları geniş açıya geçerek kamufle ettiğini ve yorumcuların sözünü kestiğini savunan siyah-beyazlı yönetim, oyuncuları Dusan Vlahovic’in ceza aldığı süreç ile dün geceki tutum arasında açık bir çifte standart bulunduğunu belirterek TFF'yi ham görüntüleri incelemeye ve sorumluları disipline sevk etmeye davet etti.

YAYINCI KURULUŞ VE TFF’YE SERT 'ÇİFTE STANDART' TEPKİSİ

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Beşiktaş kulübü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Kamuoyuna Duyuru

Geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakada futbolcumuz Dusan Vlahovic’in anlık bir eylemi, resmi yayıncı kuruluş tarafından defalarca farklı açılardan ekrana getirilmiş, kamuoyunun ve Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin dikkatine adeta bir dosya halinde sunularak oyuncumuzun müsabakadan men cezası alması sağlanmıştır.

Buna karşılık, dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde onlarca futbolcunun karıştığı, fiziki müdahalelerin ve fiili saldırıların havada uçuştuğu kitlesel kavga anında aynı yayıncı kuruluşun takındığı tavır, Türk spor tarihine geçecek bir çifte standardın tescili olmuştur.

Buradan açıkça soruyoruz:

Yayıncı Kuruluşa: Konu Beşiktaş olunca işletilen yakın plan takip refleksi, söz konusu diğer kulüplerin kitlesel arbedesi olduğunda neden yerini geniş açı kamuflajına bırakmaktadır?

"YAYINCI KURULUŞ YÖNETİCİLERİNİN YAYINLARA MÜDAHİL OLDUĞUNUN SOMUT BİR GÖSTERGESİ"

Canlı yayında perdelemeye çalıştığınız o arbedeye dair onlarca saha içi, kale arkası ve tünel kamerası kayıtlarını yetkili mercilere eksiksiz teslim edecek misiniz?

Yayıncı kuruluştaki Trio programında yorumculuk yapan eski hakem Bülent Yıldırım’ın olaylarla ilgili görüşünü belirteceği sırada sözü kesilmiştir. Bu olay, yayıncı kuruluş yöneticilerinin yayınlara müdahil olduğunun somut bir göstergesi olmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu’na: Futbol Disiplin Talimatı’nın 75. maddesinin tarafınıza tanıdığı resen delil toplama yetkisini dün akşamki arbede için de aynı kararlılıkla işletecek misiniz?

Hakemlerin ve temsilcilerin gözünden kaçmış olabilecek tüm temasların tespiti için yayıncıdan ham reji kayıtlarını talep edip, Vlahovic dosyasındaki hız ve hassasiyetle kavgaya karışan tüm futbolcuları disipline sevk edecek misiniz?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; yayıncı kuruluşun uyguladığı çifte standartlı yayın politikasına yönelik halihazırda savcılıkta suç duyurumuz bulunduğunu hatırlatırız.

TFF’nin ve kurullarının dün geceye dair alacağı tavrı, sevkleri ve kararları anbean takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bu ligde adaletin rengi siyah-beyaz olana, sahadaki standart tüm kulüpler için eşitlenene dek mücadelemizden tek bir adım dahi geri durmayacağız."