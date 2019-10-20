Bursaspor'da bahar havası

TFF 1’inci Lig’de Bursaspor, haftaya lider giren Cesar Grup Ümraniyespor karşısında unutulmaz bir dönüşe imza attı.

Mamadou Diarra’nın gördüğü kırmızı kart sonrası son çeyrek dilimi eksik oynamasına karşın Timsah, iki dakikada bulduğu gollerde yenik durumdan maçı 2-1 çevirmeyi başardı. Böylelikle rakibiyle arasındaki puan farkının açılmasını da engelleyen yeşil beyazlılar, hem İstanbul ekibiyle puan farkını 2’ye düşürdü, hem de evindeki yenilmezlik serisini devam ettirdi. Bu sezon ligde sahasında oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan Bursaspor, Balıkesirspor ile birlikte sahasındaki 4 maçı da kayıpsız geçen iki ekipten biri konumunda yer alıyor.

KUBİLAY, KANATLANDI

Bursaspor’a galibiyeti getiren şık gole imza atan Kubilay Kanatsızkuş, 3 maçlık aranın ardından yeniden rakip fileleri havalandırdı. Son olarak dördüncü haftadaki Osmanlıspor maçında gol sevinci yaşayan genç forvet, böylelikle ligdeki gol sayısını da 3’e çıkardı. 22 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda 2 de asisti bulunuyor. Kritik anlarda sahneye çıkan başarılı oyuncunun yanı sıra; Bursaspor’un diğer golünü kaydeden Anıl Karaer de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli savunma oyuncusu, son olarak 8 Aralık 2018’de Osmanlıspor formasıyla, Afjet Afyonspor’a karşı fileleri havalandırmıştı.