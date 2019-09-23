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Bursaspor'da Burak Kapacak en az 3 hafta yok

BURSASPOR HABERLERİ  | 23.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

Bursaspor'da sakatlığı nedeniyle son maçta görev alamayan Burak Kapacak, ilk belirlemelere göre en az 3 hafta takımdan ayrı kalacak. Recep Aydın ve Furkan Emre Ünver ise yakın süreçte takımla birlikte çalışmalara katılacak.

Bursaspor'da Burak Kapacak en az 3 hafta yok

Bursaspor'da sağlık heyeti, sakatlığı bulunan oyuncuların bir an önce takıma yeniden kazandırılması için yoğun uğraş veriyor. Sakatlıkları bulunan Burak Kapacak, Deniz Aydın, Onur Atasayar ve Recep Aydın'ın tedavileri sürerken, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Furkan Emre Ünver ise yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek.

Kulüpten alınan bilgiye göre; bu sezon gösterdiği performansla övgü toplayan 19 yaşındaki genç oyuncu Burak Kapacak, en az 3 hafta daha takımdan ayrı kalacak. Sağ dizindeki sakatlık nedeniyle tedavisine başlanan genç oyuncunun, kesin olarak ne kadar forma giyemeyeceği ise yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacak.

Bursaspor'un TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynadığı Eskişehirspor maçında ilk kez yeşil-beyazlı formayı terleten Recep Aydın, sakatlanarak ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi süren ve 3 haftadır takımdan ayrı çalışmalarına devam eden deneyimli oyuncudan iyi haber geldi. Fizyoterapist eşliğinde çalışan Recep Aydın, rehabilitasyon çalışmalarını tamamlamasının ardından takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.

Sol diz menisküs onarım cerrahisi geçiren genç eldiven Deniz Aydın da fizyoterapist eşliğinde kuvvet ve saha çalışmalarına devam ediyor. Cerrahiye bağlı gelişen tendom hasarı nedeniyle ön diz ağrısı bulunan genç oyuncu, 1-2 hafta içerisinde kaleci antrenmanlarına başlayacak. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Onur Atasayar'ın ise rehabilitasyon sürecinin başladığı ve 2-3 hafta içerisinde yeniden takıma döneceği bilgisi verildi.

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