Bursaspor’da kombine satışında rekor!

Bursaspor Kulübü Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, yaptığı açıklamada kombine satışlarının hızla devam ettiğini belirtti. Topal, taraftarın motivasyonunun her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Azalan borçlar, yeni transferler, yeni formalar ve yeni hedeflerdeki en büyük motivasyonumuz olan taraftarımızı kombineleri bitirmeye çağırıyoruz" dedi.

Doğu alt tamamen tükendi, gözler diğer tribünlerde. Yapılan bilgilendirmeye göre satılan koltuklar şu şekilde;

Doğu Alt Tribün: Tükendi

Doğu Üst Tribün: Son 150 koltuk

Güney Kale Arkası: Son 600 koltuk

Toplam satılan kombine: 27.630

Hedef: 38.000 kombine

Son tarih 31 Mayıs

Fiziki kombine kart başvuruları için son gün 31 Mayıs olarak açıklandı. Başvuru yapan taraftarlar, kartlarını 1 Temmuz itibarıyla teslim alabilecek.