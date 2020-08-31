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Bursaspor'da Onur Atasayar sözleşmesini feshetti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 31.08.2020 14:05 | Son Güncelleme

Uzun süredir Bursaspor'da forma giyen Onur Atasayar, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini feshetti.

Bursaspor'da Onur Atasayar sözleşmesini feshetti

Bursaspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken Onur Atasayar, sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.

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2016/17 sezonunun devre arasındaki transfer döneminde takıma dahil olan genç oyuncu, Bursaspor formasıyla 39 maça çıkarken 2'şer gol ve asist kaydetti.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA / İHA

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