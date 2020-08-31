Bursaspor'da Onur Atasayar sözleşmesini feshetti

Bursaspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken Onur Atasayar, sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.
2016/17 sezonunun devre arasındaki transfer döneminde takıma dahil olan genç oyuncu, Bursaspor formasıyla 39 maça çıkarken 2'şer gol ve asist kaydetti.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA / İHA
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