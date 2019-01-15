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Bursaspor'da Shehu için yoğun çaba gösteriliyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 15.01.2019 18:42 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ikinci yarının ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Bursaspor'da, sağlık heyeti Abdullahi Shehu'yu nabzına kadar takip ederek takım seviyesine yükseltmek istiyor.

Bursaspor'da Shehu için yoğun çaba gösteriliyor

Fenerbahçe maçının hazırlıklarına sürdüren Bursaspor'da gözler bir yandan sakat oyuncularda. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Abdullahi Shehu ve Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Aytaç Kara, takımdan ayrı koşularına devam ederken, sağ ayağında ağrılar hisseden Diafra Sakho ise çalışmalarını kondisyon salonunda sürdürüyor.

GÜN GEÇTİKÇE İYİYE GİDİYOR
Yeşil-beyazlı ekibin sağlık heyeti ise sakat oyuncuların iyileşmesi için yoğun çaba gösteriyor. Bugün yapılan idmanda Abdullahi Shehu, takımdan ayrı tek başına koşu yaparken sağlık ekibi de Nijeryalı oyuncunun nabız atışları takip etti. Kademe kademe dayanıklılık testi artırılan oyuncunun günden güne daha iyiye gittiği ve takım seviyesine getirilmek için yoğun çaba harcandığı belirtildi.

YAKLAŞIK 3 AYDIR SAHALARDAN UZAK
Bu sezon yalnızca MKE Ankaragücü maçında forma giyen ve bu maçta da tam süre alan Abdullahi Shehu, geride kalan ligin 16 maçında ise forma giyemedi. Özellikle MKE Ankaragücü maçı sonrası sakatlık yaşayarak ilk yarıyı kapatan Shehu'nun ikinci yarıyla birlikte yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. Ancak Fenerbahçe maçına yetişemeyecek 25 yaşındaki oyuncu, sonraki haftalarda ise takıma katılabilecek.

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Shehu Bursaspor

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