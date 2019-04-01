SPOR

Bursaspor'da Tunay Torun dönüyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 01.04.2019 10:11 | Son Güncelleme

Bursaspor'da 1.5 aylık sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara dönen Tunay Torun'un, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Barış Yardımcı'nın da iyileşmesiyle yeşil beyazlılar, uzun bir aradan sonra ilk kez bir maça tam kadro çıkacak.

Bursaspor'da Tunay Torun dönüyor

Spor Toto Süper Lig’in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Bursaspor, sakat oyuncularından gelen iyi haberlerin sevincini yaşadı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Tunay Torun, sakatlığını tamamen atlatırken geçtiğimiz hafta U21 Takımı ile oynanan antrenman maçında da forma giydi. Deneyimli oyuncunun Akdeniz deplasmanında ilk 11’de oynaması bekleniyor.

1.5 AY SONRA YENİDEN SAHADA
Son olarak ligin 20’nci haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında görev alan 28 yaşındaki oyuncu, daha sonra oynanan 6 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Sakatlık öncesi takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Tunay bu sezon forma giydiği 19 lig maçında ise 990 dakika süre alırken 2 asist kaydetti. Tunay, 1.5 aylık aranın ardından sahalara döndü ve U21 Takımı ile oynanan maçta bir de asist kaydederek umut vaad etti.

TAM KADRO OLACAK
Öte yandan Bursaspor’da sakatlığı bulunan Barış Yardımcı da hazır hale geliyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan 26 yaşındaki oyuncu, 2 maçlık aranın ardından yeniden kadroya girecek.

Teknik direktör Samet Aybaba, Barış’ı da ilk 11’de kullanmayı düşünürken, "Tunay iyi bir duruma geldiğinde sakatlık yaşadı. Şimdi tam takım olarak hazırlanıyoruz. Önümüzdeki Aytemiz Alanyaspor maçında sakat oyuncumuz kalmayacak. Barış’ın da sakatlığı vardı, o da katılacak” ifadelerini kullandı.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
En fazla genç ve yerli oynatan kulüp BursasporEn fazla genç ve yerli oynatan kulüp Bursaspor
Bursaspor, U21 takımını geçemediBursaspor, U21 takımını geçemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor tunay torun

En Çok Okunan Haberler

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Real Madrid kabustan uyandı

Real Madrid kabustan uyandı

Liverpool son nefeste

Liverpool son nefeste

Cengiz döndü ama Roma dağıldı

Cengiz döndü ama Roma dağıldı

Mbappe yine sahnede

Mbappe yine sahnede

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Süper Lig'de bir kadro dışı kararı daha!

Süper Lig'de bir kadro dışı kararı daha!

Yıldız isim transfer görüşmesini açıkladı

Yıldız isim transfer görüşmesini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor'da Tunay Torun dönüyor

Bursa'ya Tunay müjdesi

Süper Lig'de en fazla genç ve yerli oynatan kulüp Bursaspor

En fazla genç ve yerli oynatan kulüp Bursaspor

Bursaspor 2 - 2 Bursaspor U21

Bursaspor, U21 takımını geçemedi

Bursaspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Bursaspor'da sözleşme müjdesi

Bursaspor kongresinde arbede yaşandı

Bursaspor kongresinde olay!

Samet Aybaba: Emre Taşdemir ayrılmadan önce 'Beni kim alır?' dedi

G.Saray'ın yeni transferi için şok sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.