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Bursaspor'da Valeri Bojinov sesleri

BURSASPOR HABERLERİ  | 27.08.2019 18:24 | Son Güncelleme

Bulgaristan futbolunun deneyimli forvetlerinden Valeri Bojinov'un açıklamaları Bursaspor taraftarını heyecanlandırdı.

Bursaspor'da Valeri Bojinov sesleri

Bursaspor Kulübü bir yandan transfer tahtasını yakın süreçte açmak için son düzlüğe gelirken, diğer yandan da oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Bu noktada gündemde yer alan en çarpıcı isimlerden biri olan Valeri Bojinov, sosyal medya hesabından Bursaspor Kulübü'nü takibe aldı.

Bulgaristan Ligi'nde Botev Vratsa’nın, Eter’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı takip eden Bojinov'un mücadelenin ardından Bulgar medyasına yaptığı açıklamalar yeşil-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Büyük bir Türk kulübünden transfer teklifi aldığını belirten 33 yaşındaki tecrübeli golcü, "Çok büyük bir camiası ve taraftar kitlesi olan bir Türk takımıyla görüşüyorum. Bu hafta sonuna kadar bir gelişmenin olacağını umuyorum. Reddedilemeyecek bir teklif geldi. Ancak olumlu sonuçlanmaması halinde Botev Vratsa'da oynayacağım" dedi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Bursaspor taraftarları da sosyal medyadan Bojinov'a gelmesi yönünde çağrılarda bulundu.

Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giyen Valeri Bojinov; Juventus, Fiorentina, Manchester City ve Sporting Lizbon gibi takımlarda ter döktü. Geçtiğimiz sezon Botev Vratsa ve Levski Sofya'da forma giyen Bojinov, görev aldığı 23 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Valeri Bojinov

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