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  4. Bursaspor'da yeni yönetim futbolcu ve teknik heyetin alacaklarını ödedi

Bursaspor'da yeni yönetim futbolcu ve teknik heyetin alacaklarını ödedi

08.06.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor Kulübü tarafından, kulüp personeli ve teknik heyetin toplamda yaklaşık 700 bin liralık alacaklarının ödendiği duyuruldu.

Bursaspor'da yeni yönetim futbolcu ve teknik heyetin alacaklarını ödedi

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Göreve gelmeden önce kulübümüzün içinde bulunduğu mali duruma dair her türlü bilgiyi şeffaf bir biçimde açıklayacağımızı daha önce belirtmiştik.

İlk olarak kulüp personeli ve teknik heyet alacakları ile ilgili adımlar attık. Bu kapsamda personelimizin Nisan-Mayıs 2021, teknik heyetimizin ise Mayıs 2021 alacakları bugün itibariyle ödenmiştir. Toplamda 698.288,33 TL olan ödemenin 447.636,95 TL’si bir önceki yönetimden, kalan 250.651,38 TL ise yönetim kurulumuz tarafından karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

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