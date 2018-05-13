Sezon sonu takımdan ayrılacağını ve ülkesine döneceğini açıklayan Arjantinli yıldız Batalla’nın Bursa’daki son maçını oynadığı müsabaka sonrası duygusal anlar yaşandı.

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

1 / 32 Bursaspor'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli takım kaptanı Pablo Martin Batalla, Bursa'daki son maçında kendisine hazırlanan sürprizler karşısında duygulu anlar yaşadı.

2 / 32 Bursaspor Yönetim Kurulu ve taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor-Trabzonspor maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda son kez yeşil-beyazlı formayı giyen Batalla için çeşitli etkinlikler düzenledi.

3 / 32 Arjantinli oyuncu, maç öncesi takım arkadaşlarıyla ısınmak için sahaya çıktığında taraftarların büyük sevgi gösterileriyle karşılaştı.

4 / 32 Taraftarların yanına giden Batalla, fotoğraf çektirdi. Bu sırada statta bulunan iki skorboarda Batalla'nın yeşil-beyazlı forma altında attığı gollerin görüntüleri yansıdı.

5 / 32 Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da sahaya inerek bugüne kadarki katkılarından dolayı Batalla'ya plaket ve çerçeveletilmiş formasını hediye etti. Başkan Ay, daha sonra Batalla'yı kucakladı.

6 / 32 İki takım da maç seremonisine çıkarken Batalla'nın 10 numaralı iki büyük forması sahaya serildi. Bu sırada taraftarlar da ''10'' numaralı dövizler açtı.

7 / 32 Batalla için Güney Kale Arkası tribünlerinde de İspanyolca ''Seni torunlarımıza anlatacağız büyük kaptan'' yazılı pankart açıldı.

8 / 32 Bursaspor forması ile 249. maçına çıkan Batalla'nın da kendisine yönelik hazırlanan sürprizler karşısında duygulu anlar yaşadığı gözlendi.

9 / 32 Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda Arjantinli futbolcu duygusal ifadeler kullandı:

10 / 32 Duygulandım. Tabi ki bu kadar taraftarın önünde, kariyerimin yarısını geçirdiğim taraftarıma veda ettim. Onlara hiçbir zaman yeterince teşekkür edemeyeceğim.

11 / 32 Bu kulüpte en iyisinden, en kötüsüne kadar birçok şey yaşadım. Şampiyonluk da yaşadım. Geçen yıl da son anda kümede kalmıştık. Hiçbirini unutmayacağım. Hepsi benimle kalacak.

12 / 32 Taraftar olarak ileride kesinlikle göreceksiniz ve ayrıca kulübe bir şeyler katabilecek durumda olursam tabi ki beni de mutlu eder.

13 / 32 Batalla son olarak "İleride Bursaspor'da hoca olmayı düşünür müsün?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

14 / 32 Taraftar olarak ileride kesinlikle göreceksiniz ve ayrıca kulübe bir şeyler katabilecek durumda olursam tabi ki beni de mutlu eder.

15 / 32 İşte Batalla'ya yapılan vedadan çok özel anlar...

16 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

17 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

18 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

19 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

20 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

21 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

22 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

23 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

24 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

25 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

26 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

27 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

28 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

29 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

30 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

31 / 32 Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda