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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

BURSASPOR HABERLERİ  | 13.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

Bursa’da son maçına çıkan Arjantinli yıldız Pablo Batalla’ya maç sonunda duygusal bir uğurlama töreni düzenlendi.

Sezon sonu takımdan ayrılacağını ve ülkesine döneceğini açıklayan Arjantinli yıldız Batalla’nın Bursa’daki son maçını oynadığı müsabaka sonrası duygusal anlar yaşandı.

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

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Bursaspor'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli takım kaptanı Pablo Martin Batalla, Bursa'daki son maçında kendisine hazırlanan sürprizler karşısında duygulu anlar yaşadı.

Bursaspor'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli takım kaptanı Pablo Martin Batalla, Bursa'daki son maçında kendisine hazırlanan sürprizler karşısında duygulu anlar yaşadı.
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Bursaspor Yönetim Kurulu ve taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor-Trabzonspor maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda son kez yeşil-beyazlı formayı giyen Batalla için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bursaspor Yönetim Kurulu ve taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor-Trabzonspor maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda son kez yeşil-beyazlı formayı giyen Batalla için çeşitli etkinlikler düzenledi.
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Arjantinli oyuncu, maç öncesi takım arkadaşlarıyla ısınmak için sahaya çıktığında taraftarların büyük sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Arjantinli oyuncu, maç öncesi takım arkadaşlarıyla ısınmak için sahaya çıktığında taraftarların büyük sevgi gösterileriyle karşılaştı.
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Taraftarların yanına giden Batalla, fotoğraf çektirdi. Bu sırada statta bulunan iki skorboarda Batalla'nın yeşil-beyazlı forma altında attığı gollerin görüntüleri yansıdı.

Taraftarların yanına giden Batalla, fotoğraf çektirdi. Bu sırada statta bulunan iki skorboarda Batalla'nın yeşil-beyazlı forma altında attığı gollerin görüntüleri yansıdı.
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Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da sahaya inerek bugüne kadarki katkılarından dolayı Batalla'ya plaket ve çerçeveletilmiş formasını hediye etti. Başkan Ay, daha sonra Batalla'yı kucakladı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da sahaya inerek bugüne kadarki katkılarından dolayı Batalla'ya plaket ve çerçeveletilmiş formasını hediye etti. Başkan Ay, daha sonra Batalla'yı kucakladı.
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İki takım da maç seremonisine çıkarken Batalla'nın 10 numaralı iki büyük forması sahaya serildi. Bu sırada taraftarlar da ''10'' numaralı dövizler açtı.

İki takım da maç seremonisine çıkarken Batalla'nın 10 numaralı iki büyük forması sahaya serildi. Bu sırada taraftarlar da ''10'' numaralı dövizler açtı.
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Batalla için Güney Kale Arkası tribünlerinde de İspanyolca ''Seni torunlarımıza anlatacağız büyük kaptan'' yazılı pankart açıldı.

Batalla için Güney Kale Arkası tribünlerinde de İspanyolca ''Seni torunlarımıza anlatacağız büyük kaptan'' yazılı pankart açıldı.
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Bursaspor forması ile 249. maçına çıkan Batalla'nın da kendisine yönelik hazırlanan sürprizler karşısında duygulu anlar yaşadığı gözlendi.

Bursaspor forması ile 249. maçına çıkan Batalla'nın da kendisine yönelik hazırlanan sürprizler karşısında duygulu anlar yaşadığı gözlendi.
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Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda Arjantinli futbolcu duygusal ifadeler kullandı:

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda Arjantinli futbolcu duygusal ifadeler kullandı:
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Duygulandım. Tabi ki bu kadar taraftarın önünde, kariyerimin yarısını geçirdiğim taraftarıma veda ettim. Onlara hiçbir zaman yeterince teşekkür edemeyeceğim.

Duygulandım. Tabi ki bu kadar taraftarın önünde, kariyerimin yarısını geçirdiğim taraftarıma veda ettim. Onlara hiçbir zaman yeterince teşekkür edemeyeceğim.
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Bu kulüpte en iyisinden, en kötüsüne kadar birçok şey yaşadım. Şampiyonluk da yaşadım. Geçen yıl da son anda kümede kalmıştık. Hiçbirini unutmayacağım. Hepsi benimle kalacak.

Bu kulüpte en iyisinden, en kötüsüne kadar birçok şey yaşadım. Şampiyonluk da yaşadım. Geçen yıl da son anda kümede kalmıştık. Hiçbirini unutmayacağım. Hepsi benimle kalacak.
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Taraftar olarak ileride kesinlikle göreceksiniz ve ayrıca kulübe bir şeyler katabilecek durumda olursam tabi ki beni de mutlu eder.

Taraftar olarak ileride kesinlikle göreceksiniz ve ayrıca kulübe bir şeyler katabilecek durumda olursam tabi ki beni de mutlu eder.
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Batalla son olarak "İleride Bursaspor'da hoca olmayı düşünür müsün?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

Batalla son olarak "İleride Bursaspor'da hoca olmayı düşünür müsün?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:
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Taraftar olarak ileride kesinlikle göreceksiniz ve ayrıca kulübe bir şeyler katabilecek durumda olursam tabi ki beni de mutlu eder.

Taraftar olarak ileride kesinlikle göreceksiniz ve ayrıca kulübe bir şeyler katabilecek durumda olursam tabi ki beni de mutlu eder.
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İşte Batalla'ya yapılan vedadan çok özel anlar...

İşte Batalla'ya yapılan vedadan çok özel anlar...
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda

Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor pablo martin batalla

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