Sezon sonu takımdan ayrılacağını ve ülkesine döneceğini açıklayan Arjantinli yıldız Batalla’nın Bursa’daki son maçını oynadığı müsabaka sonrası duygusal anlar yaşandı.
Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli takım kaptanı Pablo Martin Batalla, Bursa'daki son maçında kendisine hazırlanan sürprizler karşısında duygulu anlar yaşadı.
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Bursaspor Yönetim Kurulu ve taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor-Trabzonspor maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda son kez yeşil-beyazlı formayı giyen Batalla için çeşitli etkinlikler düzenledi.
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Arjantinli oyuncu, maç öncesi takım arkadaşlarıyla ısınmak için sahaya çıktığında taraftarların büyük sevgi gösterileriyle karşılaştı.
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Taraftarların yanına giden Batalla, fotoğraf çektirdi. Bu sırada statta bulunan iki skorboarda Batalla'nın yeşil-beyazlı forma altında attığı gollerin görüntüleri yansıdı.
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Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da sahaya inerek bugüne kadarki katkılarından dolayı Batalla'ya plaket ve çerçeveletilmiş formasını hediye etti. Başkan Ay, daha sonra Batalla'yı kucakladı.
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İki takım da maç seremonisine çıkarken Batalla'nın 10 numaralı iki büyük forması sahaya serildi. Bu sırada taraftarlar da ''10'' numaralı dövizler açtı.
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Batalla için Güney Kale Arkası tribünlerinde de İspanyolca ''Seni torunlarımıza anlatacağız büyük kaptan'' yazılı pankart açıldı.
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Bursaspor forması ile 249. maçına çıkan Batalla'nın da kendisine yönelik hazırlanan sürprizler karşısında duygulu anlar yaşadığı gözlendi.
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Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda Arjantinli futbolcu duygusal ifadeler kullandı:
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Duygulandım. Tabi ki bu kadar taraftarın önünde, kariyerimin yarısını geçirdiğim taraftarıma veda ettim. Onlara hiçbir zaman yeterince teşekkür edemeyeceğim.
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Bu kulüpte en iyisinden, en kötüsüne kadar birçok şey yaşadım. Şampiyonluk da yaşadım. Geçen yıl da son anda kümede kalmıştık. Hiçbirini unutmayacağım. Hepsi benimle kalacak.
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Taraftar olarak ileride kesinlikle göreceksiniz ve ayrıca kulübe bir şeyler katabilecek durumda olursam tabi ki beni de mutlu eder.
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Batalla son olarak "İleride Bursaspor'da hoca olmayı düşünür müsün?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:
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Taraftar olarak ileride kesinlikle göreceksiniz ve ayrıca kulübe bir şeyler katabilecek durumda olursam tabi ki beni de mutlu eder.
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İşte Batalla'ya yapılan vedadan çok özel anlar...
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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Bursaspor'dan Batalla'ya duygusal veda
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