Bursaspor'dan hakem kararlarına yönelik sert açıklama! "Kasten yapılan bir operasyon!"

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve şu anda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, hakem kararlarına yönelik bir açıklama yaptı.

Bursaspor'un kulüp sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Daha önce de tepkimizi belirtmemize rağmen hiçbir düzelme olmaksızın Kulübümüz aleyhine artarak devam eden hakem hatalarının artık hata olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Yapılan tüm hatalara, rakip takımlara yakın bölgelerden atanan hakemler de eklendiğinde kasten yapılan bir operasyon olduğunun düşünülmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Nitekim Hakem hatalarının özellikle son haftalarda ve Bursaspor'un hakkını savunmak üzere çıkmış olduğu yolda açmış olduğu davalardan ve taşınmazlara konulan tedbirlerden sonra yoğunlaşması düşündürücü bir hal almıştır. Açılmış olan davalar Bursa'dan çıkarak TFF nezdinde belli makamlara gelmiş kişileri de yakından ilgilendirmekte olup, davanın taraflarının bu kişiler ile yakın temasını dikkatle takip ediyoruz. Bursaspor'un hakkını aramak için çıkmış olduğu yolda hukuken savunma yapamayanların, TFF ve MHK nezdinde girişimlerle Kulübümüzün zarar görmesi için uğraşmaları, bu davalardan ancak kulübün kapanması ile kurtulabileceklerini düşünmelerindendir. Tüm taraflar şunu bilmelidir ki Bursaspor Kulübü hem sahada hem de saha dışında tüm engellemelere rağmen sonuna kadar mücadelesine devam edecektir."

????Bursaspor'dan hakem hatalarına yönelik sert açıklama! https://t.co/Ww62yMC7jh — Mynet Spor (@mynetspor) November 6, 2023







