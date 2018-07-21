Bursaspor'dan Olcan Adın'a teklif

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Akhisarspor ile sözleşmesi biten Olcan Adın'a teklif yaptı.
Bursa yerel basınından Süha Gürsoy'un haberine göre yeşil-beyazlı ekip bonservisi elinde olan Olcan Adın'a resmi teklif yaptı ve oyuncunun vereceği kararı beklemeye başladı.
Olcan Adın, geçtiğimiz sezon Akhisarspor'la Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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