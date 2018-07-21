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Bursaspor'dan Olcan Adın'a teklif

BURSASPOR HABERLERİ  | 21.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

Bursaspor'un, Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren orta sağ oyuncusu Olcan Adın'a teklif yaptığı ifade edildi.

Bursaspor'dan Olcan Adın'a teklif

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Akhisarspor ile sözleşmesi biten Olcan Adın'a teklif yaptı.

Bursa yerel basınından Süha Gürsoy'un haberine göre yeşil-beyazlı ekip bonservisi elinde olan Olcan Adın'a resmi teklif yaptı ve oyuncunun vereceği kararı beklemeye başladı.

Olcan Adın, geçtiğimiz sezon Akhisarspor'la Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
olcan adın Bursaspor akhisarspor

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