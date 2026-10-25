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Bursaspor deplasmanda Keçiörengücü'nü 4-2 geçti! Kelechi Iheanacho'dan tarihi rekor!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Keçiörengücü'ne konuk olan Bursaspor, gol düellosuna sahne olan maçta rakibini 4-2 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların yıldızı Kelechi Iheanacho sergilediği performansla lig tarihe geçerken, Bursaspor puanını 28'e yükseltti.

Bursaspor deplasmanda Keçiörengücü'nü 4-2 geçti! Kelechi Iheanacho'dan tarihi rekor!
Emre Şen

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında futbolseverler nefes kesen bir karşılaşmaya tanıklık etti. Aktepe Stadyumu'nda Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf, attığı 4 golle konuk ekip oldu.

BURSASPOR DEPLASMANDA GOL OLDU YAĞDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bursaspor, 15. dakikada Amine Boutrah'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Maçın 35. dakikasında bu kez Lewis Baker sahneye çıktı ve skoru 2-1'e taşıdı. Ev sahibi Keçiörengücü, Emirhan Başyiğit'in kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Oğuzcan Çalışkan'ın ayağından bulduğu gollerle skoru dengelemeye çalışsa da ilk yarı yeşil-beyazlıların üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Bursaspor, 50. dakikada Kelechi Iheanacho ve 66. dakikada Lincoln Henrique'nin golleriyle farkı açtı. Maçın son bölümlerine doğru Lincoln Henrique, 84 ve 85. dakikalarda üst üste gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

KELECHİ İHEANACHO'DAN İNANILMAZ REKOR

Bursaspor'un Nijeryalı dünyaca ünlü santrforu Kelechi Iheanacho, Keçiörengücü deplasmanında da boş geçmeyerek kırılması güç bir rekora imza attı. Başarılı golcü, bu karşılaşmada da ağları sarsarak 1. Lig'de forma giydiği 12 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi ve harika serisini sürdürdü.

BURSASPOR 28 PUANA YÜKSELDİ

Bu galibiyetle birlikte puanını 28'e çıkaran Bursaspor zirve takibini sürdürürken, 20 puanda kalan Keçiörengücü ise sahadan puansız ayrıldı. Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bursaspor sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek, Keçiörengücü ise deplasmanda Esenler Erokspor ile kozlarını paylaşacak.

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