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Bursaspor efsanesi eski milli futbolcu Vahit Kolukısa hayatını kaybetti!

17.06.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor'un eski futbolcusu ve 4 kez milli olan Vahit Kolukısa hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Kolukısa'nın vefatının derin bir üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Bursaspor'da uzun süre forma giyen eski milli futbolcu Vahit Kolukısa hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Vahit Kolukısa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi ikindi namazını müteakip Bursa Ulu Camii'nden kaldırılacaktır. Merhum Vahit Kolukısa'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Bursaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

9 SEZON BURSASPOR'DA OYNADI

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İkisi A Milli Takım, ikisi de 18 Yaş Altı Milli Takım olmak üzere 4 müsabakada ay-yıldızlı formayı giyen Vahit Kolukısa, 9 sezon boyunca futbol oynadığı Bursaspor'un yanı sıra İzmirspor, Beylerbeyi ve Beykozspor'da da görev yapmıştı.


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