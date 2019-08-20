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Bursaspor, Ertuğrul Ersoy'un yerine John Boye'u istiyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 20.08.2019 12:10 | Son Güncelleme

Bursaspor'un milli futbolcusu Ertuğrul Ersoy için Metz Kulübü ile görüşmeler sürerken, yeşil-beyazlılar bonservis bedelinin yanı sıra Fransız ekibinde forma giyen John Boye'u kadrosuna katmak istiyor.

Bursaspor, Ertuğrul Ersoy'un yerine John Boye'u istiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz, Bursasporlu Ertuğrul Ersoy'a talip oldu. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki milli oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra daha önce de Türkiye'de forma giyen Metz'in savunma oyuncusu 32 yaşındaki John Boye'u istedi.

Ancak, Ganalı oyuncunun ailesinin Türkiye'ye geri dönmek istemediği öğrenildi. Metz'in yollarını ayırmayı planladığı Boye ikna edilmeye çalışılıyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre ise görüşmelerin devam etmesine karşın, iki kulüp arasında oyuncunun bonservis bedeli hakkında henüz anlaşma sağlanamadı.

MALİ KRİZİN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK
Diğer taraftan, Bursaspor Kulübü de TFF'ye sunduğu yeni sezon kadrosunda Ertuğrul Ersoy'a yer vermezken, oyuncunun yakın süreçte bir başka ekibe transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. Yeşil-beyazlılar, geçen hafta Umut Meraş'ı Fransa'nın Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'a 1.3 milyon Euro'ya satmıştı. Kulüp, Ertuğrul Ersoy'un satışından da önemli gelir elde ederek mali krizi hafifletmek istiyor.

4 SEZON TÜRKİYE'DE OYNADI
Bursaspor'un gündemine gelen John Boye, 4 sezon boyunca Türkiye'de Kayseri Erciyesspor ve Demir Grup Sivasspor formalarını giymiş, geçen sezonun başında ise Metz'e transfer olmuştu. Ganalı oyuncunun Sivasspor'dayken antrenörlüğünü yapan Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'ın da deneyimli savunmacı ile görüşmelerini sürdürdüğü ve oyuncunun yeşil-beyazlı ekibe kazandırılması için yoğun çaba harcandığı öğrenildi.

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