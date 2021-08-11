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Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı bağışı iade etti

11.08.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı bağışı iade etti

Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı 16 bin 16 liralık bağışın kendisine iade edildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ali Akman'ın 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine 16 bin 16 liralık katkısı ekip liderimiz Emin Adanur'un kararıyla iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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