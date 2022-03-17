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Bursaspor etkili hücum oyunuyla lige tutunmayı hedefliyor

17.03.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor etkili hücum oyunuyla lige tutunmayı hedefliyor

Spor Toto 1. Lig'de son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, etkili hücum oyunuyla hedefe ulaşmak istediklerini söyledi.

Er, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 20 Mart'ta iç sahada yapacakları Balıkesirspor karşılaşması öncesi antrenmanda açıklamalarda bulundu.

Hava şartları nedeniyle ligde bir hafta kaydırma yapıldığını hatırlatan Er, "Vaktimiz vardı, bu süreci iyi değerlendirdik. Balıkesirspor'un sıralamasından bağımsız, en zor karşılaşmalardan biri olacak. Ciddi şekilde hazırlandık ve 11 gündür hem saha içi hem saha dışı birçok konuda adım attık." diye konuştu.

Er, oyunculardan Tuğbey Akgün'ün 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'na seçilmesine ilişkin, "Şu an için bir gönderme durumumuz olamaz. Hafta içi istediler. O anlamda da onlara teşekkür ediyoruz. 'Haftayı bizimle geçirsin, sonra gönderelim.' dedik. Onlar da makul karşıladı. Karşılaşmadan sonra milli takıma geçip sonraki maça dönecek." ifadelerini kullandı.

Sezonun kalan 10 maçlık bölümünde kimlerden daha iyi verim alabileceklerine baktıklarını aktaran Er, hata yapma lükslerinin minimum olduğunu vurguladı.

Mustafa Er, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanat bekleri kullanacağız. Belki oyun içinde döneceğimiz zamanlar olacak ama mutlaka kullanacağız. Günümüz futbolunda artık dizilişlerden ziyade hücumda farklı bir pozisyon, savunmada farklı dizilişler... İş, başka bir yere evrildi. Tahtadaki hücum ve savunma, aynı işlemiyor. Ne yazarsanız yazın hücumdaki görev tanımları farklı, savunmadaki görev tanımları farklı. Eyüpspor maçı iyi analiz edilirse bunun görülmesi lazım. Dizilişlerden ziyade oyunda ne yaptığımıza daha çok odaklanıyoruz. En çok dikkat ettiğimiz de mevcut oyuncu grubundan ne alabiliriz? Kafamızda muhakkak bazı şeyler var ama bu oyuncu grubu ne oynar? Bu takımın oyun planı ne olabilir? Bunun gibi sorulara kafa yoruyoruz."

Er, oyuncuların maddi manevi problemlerini çözüp sahaya odaklanmaları gerektiğini, bununla ilgili yönetim kuruluyla çok ciddi adımlar attıklarını dile getirdi.

Kadrodaki oyuncuların hepsine ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Er, "Özellikle hücumda çok daha etkili olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Oyuncularının mental durumlarının çok daha iyi olduğuna dikkati çeken Er, antrenman performansından son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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