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Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi değişti

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.03.2020 20:08 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, maçı yöneteceği açıklanan Özgür Yankaya'nın sakatlanması nedeniyle karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu'nun görev alacağını açıkladı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor arasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçın hakemi değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce maçı yöneteceği bildirilen Özgür Yankaya'nın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol soleus adalesinden sakatlanması sebebiyle, yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Mustafa Öğretmenoğlu'nun atandı belirtildi.

Özgür Yankaya'nın ise Süper Lig'in 25. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacağı kaydedildi.

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Bursaspor Futbol İstanbulspor Özgür Yankaya SÜPERLİG TFF 1. Lig

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