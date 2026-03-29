Bursaspor maçının ardından saha karıştı! Mustafa Er'den eski oyuncusuna ağır sözler: "Sen hainsin!"

Bursaspor'un deplasmanda Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından saha karıştı! Şampiyonluk mücadelesi veren Yeşil-Beyazlılarda teknik direktör Mustafa Er ile eski oyuncuları Yusuf Türk arasında inanılmaz bir kavga yaşandı. Er'in "Sen hainsin, niye yaptığını biliyorum" sözleri olay yaratırken, Yusuf Türk "Aileme küfür ettiler" diyerek kendini savundu. TFF 2. Lig'de haftaya damga vuran o gerilim dolu anların tüm detayları...

Emre Şen

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, kritik Fethiyespor deplasmanında altın değerinde 2 puan bıraktı.

Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Yeşil-Beyazlı ekip bu puan kaybına rağmen liderlik koltuğundaki yerini korumayı başardı. Ancak karşılaşmaya futboldan çok, maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde yaşanan o inanılmaz tartışma damga vurdu.

ESKİ HOCA İLE OYUNCU BİRBİRİNE GİRDİ!

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha içi bir anda karıştı. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ile şu an Fethiyespor forması giyen ve geçmişte Yeşil-Beyazlı kulüpte de top koşturmuş olan Yusuf Türk arasında büyük bir gerilim yaşandı.

Tarafların birbirinin üzerine yürüdüğü anlarda, ikili arasında geçen ve kameralara yansıyan o şok edici diyaloglar futbol kamuoyuna bomba gibi düştü.

"SEN BU KULÜPTEN EKMEK YEDİN, HAİNSİN!"

İddialara göre, maç içerisindeki bir pozisyona veya tribünlere yapılan bir harekete sinirlenen Bursaspor hocası Mustafa Er, eski oyuncusu Yusuf Türk'e sert çıkarak tepkisini dile getirdi. İşte saha ortasında yaşanan o gerilimli diyalog:

Mustafa Er: "Sen bu kulüpten ekmek yedin, böyle bir hareket yapamazsın!"

Yusuf Türk: (Kendini savunarak) "Anama, karıma küfür ettiler hocam!"

Mustafa Er: "Senin o hareketinden sonra küfür ettiler. Niye yaptığını çok iyi biliyorum, sen hainsin!"

Araya giren diğer futbolcular ve teknik heyet üyeleri, ikiliyi güçlükle sakinleştirerek soyunma odasına yönlendirdi. TFF'nin bu gerilimli anlarla ilgili bir rapor hazırlayıp hazırlamayacağı merak konusu.

