Onur Buldu en yakın dostu tarafından dolandırıldı: Tapu zamanı gelince...

Güldür Güldür'de canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu yakın dostu tarafından dolandırıldı. Alper Kul'un programına konuk olan Buldu, taksitle girdiği ev için gönderdiği paraların müteahhide ulaşmadığını sonradan öğrendiğini söyledi.

Onur Buldu yaşadıklarını anlatırken "Bir arkadaşım vasıtasıyla onun tanıdığı bir müteahit abiden bir eve girmiştik. Taksitle ödeyeceğim yani işte çalıştıkça ödeyeceğim. Ben arkadaşa para yolluyorum arkadaş yiyormuş. Ben arkadaşa para yolluyorum yiyormuş. E tapu zamanı geldi. Ben müteahhit abiyi aradım. Pardon müteahhit abi beni aradı." dedi.

"REZALET BİR SÜREÇTİ"

Tapu işlemleri yaklaşınca müteahhidin kendisini aradığını söyleyen Buldu, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"Sen dedi sen saf bir olana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın? Anlamış herhalde herif. Dedim abi ben ödedim hepsini bize para gelmedi dedi. Hemen dedi arıyorsun onu işte o arkadaşı konuşun dedi. Al onu yanıma gel dedi. Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. ‘Birini kaybettik sandım’ dedi. Rezalet bir süreçti.”