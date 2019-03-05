SPOR

Bursaspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

BURSASPOR HABERLERİ  | 05.03.2019 07:59 | Son Güncelleme

Sakatlıkları süren Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalıştı

Bursaspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlı oyucular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sakatlıkları süren Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş, takımdan ayrı çalıştı.


En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Bursaspor'da gol ve galibiyet yokBursaspor'da gol ve galibiyet yok
Samet Aybaba'dan hakeme şok sözler!Samet Aybaba'dan hakeme şok sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mke ankaragücü Bursaspor Spor Toto Süper Lig samet aybaba

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Erzurumspor yeni hocasını buldu!

Erzurumspor yeni hocasını buldu!

'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

İsyan bayrağını çekildi! Şok protesto

İsyan bayrağını çekildi! Şok protesto

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Süper Lig'de kriz! Tepki gördü, sahayı terk etti

Süper Lig'de kriz! Tepki gördü, sahayı terk etti

Sakho'dan eleştirilere net cevap!

Sakho'dan eleştirilere net cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor'da Ankaragücü mesaisi

Bursaspor'da her şey var, gol ve galibiyet yok

Bursaspor'da gol ve galibiyet yok

Samet Aybaba: Nasıl olsa görmüyorlar, bahanesi hazırdı

Samet Aybaba'dan hakeme şok sözler!

Samet Aybaba: Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz

Aybaba'dan 3 puan iddiası

Bursaspor'da Diafra Sakho, Başakşehir'e karşı forma giyebilir

Bursa'ya Sakho müjdesi

Bursaspor'da Sakho takıma dönüyor

Sakho takıma dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.