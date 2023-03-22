Bursaspor, seyircisiz oynadığı Ankaraspor maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi!

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta seyircisiz oynanan Ankaraspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
"Bursaspor Kulübü’nün 19.03.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Ankaraspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."
TFF Tahkim Kurulu, Amedspor maçında yaşanan olaylardan dolayı Bursaspor'a verilen 9 maç seyircisiz oynama cezasının 7 maça indirildiğini açıkladı.