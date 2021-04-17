Bursaspor son dakikaları seviyor

TFF 1. Lig’de en çok gol atan takımlar arasında yer alan Bursaspor, son dakikalardaki hücum gücüyle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz hafta oynadığı Bandırmaspor müsabakasında da 1-0 geride olmasına rağmen 85 ve 90+4. dakikalarda kaydettiği gollerle üç puana uzanan yeşil-beyazlı takım, son 15 dakikada yine rakip fileleri boş geçmemiş oldu.

Bu sezon 30 haftada 49 gole imza atan Bursaspor, bunların 16’sını, 76-90 dakikaları arasında attı. Yeşil-beyazlılar birçok puanı da bu dakikalar arasında bulduğu gollerle hanesine yazdırdı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

