Bursaspor, Süper Lig yolunda zorlu virajda

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor, yarın Altay ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Geçtiğimiz hafta sonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 mağlup olarak zirve yolunda yara alan yeşil-beyazlılar, İzmir ekibi karşısında 3 puan alıp bu mağlubiyeti telafi etmeyi hedefliyor.

PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK

Bu sezon tüm hedeflerini Süper Lig'e çıkmaya yönelik yapan Timsah için yarınki maç hayati bir önem taşıyor. Dün oynanan TFF 1. Lig karşılaşmalarında hem Hatayspor hem de Adana Demirspor'un kazanması, yeşil-beyazlılar için bu maçta 3 puanı, olmazsa olmaz hale getirdi. Maç eksiği ile Adana Demirspor'un ardından dördüncü sıraya düşen Bursaspor, Altay'ı mağlup edip yeniden üçüncü sıraya yükselmeyi amaçlıyor.

KRİTİK 3 EKSİK

Özellikle sezonun ikinci yarısında bir türlü tam kadro olamayan yeşil-beyazlılarda, Altay maçından önce de önemli eksikler bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı Özer Hurmacı, sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl ve sakatlığı devam eden Burak Kapacak, bu kritik mücadelede takımı yalnız bırakacak. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in, Tayfur'un yokluğunda sağ bekte Cüneyt Köz'e forma vermesi bekleniyor.