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Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin açıklamasına çok sert yanıt: "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"

Türkiye'nin kilitlendiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahanın karıştığı karşılaşmayla ilgili karşılıklı atışmalar sosyal medyaya sıçradı. Fenerbahçe'nin "Yaşananlar, 'derbi gerginliği' denilerek geçiştirilemez" açıklamasına Galatasaray'dan yanıt geldi. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasında, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" denilirken "Gürültü geçer, gerçekler kalır" ifadesine yer verildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin açıklamasına çok sert yanıt: "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
Mustafa Fidan

Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona eren derbi mücadelesinin sonunda saha karıştı, iki takım oyuncuları birbirine girdi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinin sosyal medyada karşılıklı açıklamaları devam ediyor.

Galatasaray dan Fenerbahçe nin açıklamasına çok sert yanıt: "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış" 1

DERBİ SONRASI SERT AÇIKLAMALAR! 'DERBİ GERGİNLİĞİ' ATIŞMASI

Fenerbahçe kulübü resmi sosyla medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz. Olaylar kabul edilemez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır. Sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır" ifadelerine yer vermişti.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE YANIT

Sarı lacivertli kulübün bu açıklamasına Galatasaray'dan yanıt gecikmedi. X platformundan yapılan ve "Gürültü geçer, gerçekler kalır" ifadesine yer verilen açıklamada, taraftara itidalli olunması çağrısında bulunuldu.

Galatasaray dan Fenerbahçe nin açıklamasına çok sert yanıt: "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış" 2

"YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIRMIŞ"

İşte Galatasaray'ın o açıklaması;

"Kamuoyuna duyuru

Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasının ardından rakip kulüp tarafından yapılan açıklama, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış" sözünün adeta vücut bulmuş hâlidir. Yıllardır sahada elde edilemeyen sonucun gerçek dışı iddialar ve algı oyunlarıyla telafi edilmeye, futbolcularımıza disiplin cezası aldırılmaya çalışılmasını ibretle takip ediyoruz.

Rakip takımın stadyuma girişinden itibaren sergilediği tutum, henüz başlama düdüğü çalmadan sahanın ortasında gerçekleştirdiği provokatif hareketler ve karşılaşma boyunca devam eden tahrikleri herkesin gözü önünde yaşanmıştır.

Üstelik karşılaşmanın henüz 10. dakikasında rakibimizin on kişi kalması gerekirken, Kerem Aktürkoğlu isimli futbolcunun da sahaya adım attığı anda ortamı germeye başlaması ve maç sonunda yaşanan saldırının başrolünde yer almasına rağmen yalnızca sarı kart görmesi, kabul edilemez bir adaletsizliktir.

Galatasaray dan Fenerbahçe nin açıklamasına çok sert yanıt: "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış" 3

"MERT HAKAN YANDAŞ İSİMLİ KİŞİNİN..."

Archie Brown'un müsabaka boyunca sergilediği sportmenlik dışı, sert ve kabul edilemez müdahalelerin ötesine geçerek takım kaptanımız Abdülkerim Bardakcı'ya yönelik fiziksel saldırıda bulunması, futbol sahalarında asla yeri olmayan, sporun tüm değerlerini ayaklar altına alan son derece vahim bir hadisedir. Tüm spor kamuoyunun gözleri önünde yaşanan bu çirkin saldırı hiçbir şekilde mazur görülemez.

Mert Hakan Yandaş isimli kişinin ise düzeni ve güvenliği sağlamaya çalışan emniyet güçlerine yönelik saldırgan tutumu, yaşananların vahametini daha da artırmıştır.

Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek ortaya atılan iddialarla ancak kendi taraftarlarını kandırabilirler. Galatasaray camiasının ve Türk spor kamuoyunun bu algı oyunlarına itibar etmesini kimse beklemesin.

Dün akşam karşılaştıkları tüm tahriklere rağmen Galatasaray'a yakışan ağırbaşlı ve soğukkanlı duruşu sergileyen teknik heyetimizi ve futbolcularımızı özellikle tebrik ediyoruz.

Büyük Galatasaray taraftarına da çağrımızdır:

Sahada ve saha dışında karşılaşacağımız her türlü provokasyona karşı aynı sağduyu, kararlılık ve ağırbaşlı duruşu hep birlikte sürdürmeliyiz.

Hiçbir provokasyon bizi hedeflerimizden uzaklaştıramayacak. Biz sahada kazanmaya, saha dışında ise Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışan duruşumuzu korumaya devam edeceğiz.

Gürültü geçer, gerçekler kalır.

Ve sonunda yine iyiler kazanır."

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Süper Lig Derbi galatasaray fenerbaçe
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