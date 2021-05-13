Bursaspor taraftarı Batalla’yı unutmadı

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğunda büyük payı olan ve sonrasında gösterdiği performansla da yeşil-beyazlı kulübün efsane ismi haline gelen Pablo Martin Batalla, 3 yıl önce bugün takımdan ayrıldı.

2018'de oynanan Trabzonspor maçı ile birlikte Bursaspor'a veda eden Arjantinli yıldız, yeşil-beyazlı camia tarafından unutulmadı. Bursaspor formasıyla 249 maça çıkan Batalla ile ilgili sosyal medyadan yüzlerce özlem mesajı atıldı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, en yakın zamanda Pablo Martin Batalla'yı kulüp içinde bir görevde görmek istediklerini de attıkları mesajlarda belirtti.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA



