YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursaspor taraftarının Kırklareli’ndeki deplasman yasağı kalktı

Bursaspor taraftarının Kırklareli’ndeki deplasman yasağı kalktı

08.11.2023 11:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor Kulübü, Kırklareli’nde yeşil-beyazlı taraftara uygulanan yasağın kalktığını resmen açıkladı ve birçok isme teşekkür etti.

Bursaspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: “Daha önce kulübümüze bildirilen Kırklareli İl Güvenlik Kurulu Kararı gereği 12 Ekim Pazar günü Kırklareli Atatürk Stadyumu’nda oynayacağımız Kırklarelispor karşılaşmasına taraftarlarımızın alınmaması yönünde çıkan karar, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklarelispor Kulübü, Kırklareli Gençlik Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve Özel Kalem Müdürü Hasan Hüseyin Çilli’nin çabalarıyla kaldırılmıştır. Bu konuda desteklerinden dolayı sayın valimize ve ilgililere kulübümüz adına teşekkür ederiz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil kavşakta takla attı: 1 yaralıOtomobil kavşakta takla attı: 1 yaralı
Öğrencilerin 100.yıl hediyesi dron olduÖğrencilerin 100.yıl hediyesi dron oldu
Çevreyi kirleten beton mikserine cezaÇevreyi kirleten beton mikserine ceza
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 8 Kasım Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:33
Öğle
12:52
İkindi
15:36
Akşam
18:02
Yatsı
19:22

Bursa Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Çarşamba

Bizim eczanesi
Kestel
Tokoğlu siteler eczanesi
Yildirim
Ozan eczanesi
Gemlik
Kahraman eczanesi
Gemlik
Güneş eczanesi
Karacabey
Demircan eczanesi
Osmangazi
Gültekin eczanesi
Mustafakemalpasa
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.