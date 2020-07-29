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Bursaspor, TFF'nin kararıyla ilgili hukuki yollara başvuracak

BURSASPOR HABERLERİ  | 29.07.2020 21:37 | Son Güncelleme

Bursaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tüm liglerden küme düşmenin kaldırılması ile ilgili aldığı karara tepki göstererek, ulusal ve uluslararası tüm hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi.

Bursaspor, TFF'nin kararıyla ilgili hukuki yollara başvuracak

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu’nun 29.07.2020 tarihinde basın yolu ile yapmış olduğu toplantı neticesinde gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinin etkilerinden dolayı tüm liglerden düşmenin kaldırılması kararı verilmiştir.
Gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinden, sadece bulunduğu ligden düşen takımlar için etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir. Aynı süreç bulunduğu ligden bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir.

Çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsü ile alınan karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır.Bursaspor Kulübü 2019-2020 sezonunda mücadele verdiği TFF 1'inci Lig'de taraftar desteği en çok olan takımların başında olup, pandemi sürecinden en çok etkilenen Kulüp olmuştur.Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu bu karar neticesinde, Bursaspor Kulübü olarak Ulusal ve Uluslararası tüm hukuki yollara başvurucağımızı bildiririz."

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