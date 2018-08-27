Bursaspor Tomas Necid ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Bursaspor, Tomas Necid'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Bursaspor'dan yapılan açıklamada: "Profesyonel futbolcumuz Tomas Necid ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Tomas Necid'e kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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