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Bursaspor Tomas Necid ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

BURSASPOR HABERLERİ  | 27.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Çek golcü Tomas Necid ile yollarını ayırdı. Bursaspor, Tomas Necid ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bursaspor Tomas Necid ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Bursaspor, Tomas Necid'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada: "Profesyonel futbolcumuz Tomas Necid ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Tomas Necid'e kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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