Bursaspor Tomas Necid ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Bursaspor, Tomas Necid'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada: "Profesyonel futbolcumuz Tomas Necid ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Tomas Necid'e kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

