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Bursaspor, Türkiye’nin en istikrarlı 5 takımından biri oldu

2024-2025 sezonunda maç başına puan ortalamasında Bursaspor, Türkiye profesyonel ligleri genelinde 2,33 MBP ile 5. sıraya yerleşti.

Bursaspor, Türkiye’nin en istikrarlı 5 takımından biri oldu
Berker İşleyen

2025-2026 sezonunda TFF 2. Lig’de mücadele edecek ve şampiyonluk hedefleyen Bursaspor, istikrarlı puan performansıyla dikkat çekiyor.

Geride kalan 2024-2025 sezonunda Türkiye genelindeki profesyonel futbol liglerinde maç başına en çok puan toplayan takımlar listesi açıklandı. Bursaspor, 30 maçta elde ettiği 2,33 maç başı puan ortalaması (MBP) ile bu sıralamada 5. sırada yer aldı. Bursaspor’un üstünde yer alan takımlar arasında Süper Lig şampiyonu Galatasaray (2,62 MBP), Sarıyer (2,41 MBP), Fenerbahçe (2,38 MBP) ve Petrolspor (2,35 MBP) yer aldı.

Yeşil beyazlılar, bu istatistikle sadece kendi liginde değil, tüm profesyonel liglerdeki başarısını da ortaya koymuş oldu.

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Bursaspor
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